Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge possibili sulle coste orientali. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento sui settori centro-orientali dell’Isola con piogge e acquazzoni sparsi, sereno o poco nuvoloso altrove.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi con possibili piogge isolate, specie sui settori alpini, prealpini e in Romagna, ampi spazi di sereno al Nord-Ovest. Al pomeriggio ampie schiarite in arrivo sulle regioni settentrionali, ancora nuvolosità al Nord-Ovest con possibili piogge isolate. In serata ancora addensamenti al Nord-Ovest e sereno o poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi sul versante adriatico con piogge sull’Appennino abruzzese, sereno altrove. Al pomeriggio attesi acquazzoni tra Lazio e Abruzzo, per lo più soleggiato sulle altre regioni. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità sui settori tirrenici e Molise con piogge sulla Sicilia orientale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni con piogge sulle Isole Maggiori. In serata ancora piogge tra Calabria, Sicilia e Sardegna, ampie schiarite altrove.

Temperature minime in aumento al Nord e sulla Sardegna, stabili o in lieve calo al Centro-Sud e Sicilia; massime in generale diminuzione in tutta Italia.

