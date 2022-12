Tempo asciutto su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutta l’Isola sempre con ampie schiarite ovunque.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi, piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 1300-1700 metri, più asciutto su Romagna e Triveneto. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge sparse e neve sulle Alpi a quote medie, migliora tra Piemonte e Valle d’Aosta. In serata residue piogge tra Liguria ed Emilia Romagna, molte nubi altrove ma con tempo asciutto.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni, con nubi sparse tra Toscana, Umbria e Alto Lazio, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio nuvolosità in graduale aumento con qualche pioggia in arrivo sulla Toscana. In serata nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge da isolate a sparse, più asciutto su Abruzzo e Basso Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, addensamenti solo sulla Sardegna. Al pomeriggio qualche pioggia sulla Sardegna, cieli soleggiati sulle altre regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, variabile sulla Sardegna e nuvolosità bassa sulla Campania.

Temperature minime in aumento al Nord, stazionarie o in lieve diminuzione al Centro-Sud e sulle Isole; massime stazionarie o in lieve rialzo su tutta l’Italia

