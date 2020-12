In Sicilia. Piogge al mattino sui settori occidentali dell’isola, generalmente più asciutto altrove; nel pomeriggio le precipitazioni si estenderanno andando ad interessare gran parte della regione siciliana. Instabilità diffusa anche in serata con fenomeni sparsi, più asciutta la costa settentrionale.

Al Nord. Giornata invernale al nord Italia con neve fino in pianura Padana e localmente anche abbondante. Cieli nuvolosi o molto nuvolosi su tutte le regioni e precipitazioni diffuse. Fenomeni più intensi tra basso Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Attenuazione delle piogge o nevicate dalla serata eccetto su Emilia Romagna.



Al Centro. Cieli da nuvolosi a molto nuvolosi su tutte le regioni con forte maltempo in arrivo specie tra Lazio, Umbria e Abruzzo. Fenomeni più intensi tra il pomeriggio e la serata con neve in Appennino ed anche abbondante in Abruzzo oltre i 1200-1500 metri di quota.



Al Sud e sulle Isole. Tempo instabile anche al sud Italia con la perturbazione in azione, piogge più intense sulla Sardegna al mattino e dal pomeriggio sulla Campania con locali nubifragi in serata o nottata. Neve sul Gennargentu oltre i 1200 metri di quota ed in Molise oltre i 1500 metri di quota.



Temperature in ulteriore calo al nord, in aumento al centro-sud.



