Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione ma con nuvole in transito su tutti i settori sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di stabilità sempre con cieli nuvolosi.

Nazionale

AL NORDAl mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge su Liguria e Alpi occidentali. Al pomeriggio precipitazioni in estensione all’Emilia Roma e pianure di Lombardia e Veneto. Tra la serata e la notte instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, anche intensi sulla Liguria di Levante.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse sulla Toscana, asciutto altrove con nuvolosi o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche ad Umbria e Marche. In serata non sono attesi cambiamenti sostanziali, con piogge sulle stesse regioni ed in intensificazione sulla Toscana con possibilità di intensi temporali nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con cieli parzialmente nuvolosi e maggiori addensamenti sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni peninsulari ma con tempo ancora asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi e maggiori schiarite su Sicilia e Sardegna.

Temperature minime in generale aumento salvo una lieve flessione negativa al Sud, massime in calo al Centro-Nord, in aumento al Sud e sulle Isole Maggiori.

