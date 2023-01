Nuvolosità irregolare in transito su tutta l’Isola sia al mattino che al pomeriggio con possibilità di piogge sparse soprattutto sui settori sud-occidentali. In serata e nottata fenomeni in estensione anche verso est con neve oltre i 1500-1700 metri sui rilievi.

Nazionale

AL NORD



Al mattino tempo asciutto con nuvolosità irregolare e foschie in Pianura Padana, isolati fenomeni sulla Liguria di Levante. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo isolate nevicate sulle Alpi orientali oltre i 600 metri. Tra la serata e la nottata fenomeni sparsi tra Liguria, Emilia Romagna, Lombardia meridionale e Piemonte orientale con neve a bassa quota.

AL CENTRO

Al mattino piogge anche abbondanti sul versante tirrenico; neve in Appennino dai 1000 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora qualche piovasco tra Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo, con neve dai 900-1000 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge tra Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche alla Sicilia. In serata ancora precipitazioni sui medesimi settori, variabilità asciutta altrove. Neve in Appennino a quote medie

Temperature minime in generale diminuzione, massime in diminuzione al Centro e stabili o in lieve rialzo sul resto d’Italia.

Www.centrometeoitaliano.it