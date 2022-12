Nuvolosità irregolare in transito durante la giornata su tutta l’Isola ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata ancora tempo stabile ma con addensamenti anche compatti ma senza precipitazioni associate.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con ampie schiarite, nuvolosità sulla Pianura Padana e isolate nevicate sulle Alpi occidentali a quote medie. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nubi basse tra Liguria e Pianura Padana.



AL CENTRO

Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse e temporali, più asciutto sui settori settentrionali di Toscana e Umbria e sulle Marche. al pomeriggio residue piogge tra Abruzzo e basso Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata tempo asciutto ovunque, piogge in arrivo nella notte su Toscana e Umbria.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino maltempo diffuso con piogge sparse e temporali, più asciutto sulla Sicilia. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto su Sicilia e Calabria meridionale. In serata residui fenomeni sulle regioni peninsulari, piogge nella notte in arrivo sulla Sardegna.

Temperature minime stabili al Nord e in aumento al Centro-Sud e sulle Isole; massime in generale rialzo su tutta la Penisola.

Www.centrometeoitaliano.it