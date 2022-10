Addensamenti in transito al mattino specie sulle zone occidentali dell’Isola ma con tempo asciutto. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali possibili soprattutto sulle coste settentrionali e settori interni, localmente anche intensi. In serata residue piogge sulle coste settentrionali, variabilità asciutta altrove.

Nazionale

AL NORD

Nuvolosità medio-alta in transito al mattino, con maggiori schiarite al nord-est e locali fenomeni sulle Alpi di confine. Al pomeriggio attese precipitazioni generalmente deboli su Alpi, Prealpi e localmente in Appennino, variabilità asciutta altrove. In serata tempo ovunque asciutto ma con molte nubi in transito, schiarite nella notte al Nord-Ovest.



AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. Al pomeriggio locali piogge tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità in aumento che renderà i cieli irregolarmente nuvolosi. Piogge nella notte in arrivo sul Lazio e localmente in Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sulle Isole Maggiori, più asciutto altrove con addensamenti nelle zone interne e soleggiato sui restanti settori. In serata ancora fenomeni sulle Isole e nuvolosità in aumento altrove. Piogge nella notte anche sui settori tirrenici.

Temperature minime in aumento al Nord e sulle Isole Maggiori e in diminuzione al Centro-Sud; massime stazionarie o in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna, in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia.

