Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio sui rilievi interni ove non si escludono locali acquazzoni, più asciutto altrove. Ampie schiarite ovunque dalla serata.

Nazionale

AL NORD

Tempo asciutto al mattino con cieli sereni, ma anche banchi di nebbia lungo il delta del Po e nubi basse sulla Liguria. Al pomeriggio ancora stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni e disturbi da nuvolosità bassa su Liguria e settori adriatici.



AL CENTRO

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Centro con prevalenza di cieli sereni e qualche disturbo da nuvolosità bassa sulla Toscana. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con cieli in prevalenza sereni e nubi basse sulle coste adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLEAl mattino tempo stabile e asciutto sulle regioni meridionali con cieli sereni e locali addensamenti sui settori costieri. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali nelle zone interne della Calabria e fenomeni isolati anche su quelli della Basilicata e della Sicilia, soleggiato altrove. In serata tempo asciutto ovunque con ampie schiarite.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e stazionarie o in lieve rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale diminuzione su tutta l’Italia.

