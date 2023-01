Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio addensamenti sulle coste settentrionali dell’Isola ma con tempo asciutto, maggiori schiarite altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito.

Nazionale

AL NORD

Cieli sereni al mattino, ma con nebbie e nubi basse su Pianura Padana e Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nebbie e nubi basse ancora sugli stessi settori e locali nevicate sulle Alpi di confine fin verso i 600 metri..

AL CENTRO

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli soleggiati e locali addensamenti da nuvolosità bassa sulle regioni del versante tirrenico. In serata non sono attese variazioni di rilievo, con tempo stabile su tutte le regioni e prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti tra Toscana e Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, locali addensamenti da nuvolosità bassa sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con qualche disturbo nuvoloso sulle Isole Maggiori. Pioviggini nella notte sulla Sicilia.

Temperature minime in lieve rialzo al Centro-Nord e in calo al Sud e sulle Isole, massime in lieve calo al Centro e stabili o in rialzo al Nord, al Sud e sulle Isole Maggiori.

