Al mattino tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulle coste settentrionali e occidentali dell’Isola. In serata tempo stabile su tutta la regione con nubi sparse e ampie schiarite.

Nazionale.

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare sulla Pianura Padana, con isolate piogge sulla Romagna, sereno altrove. Al pomeriggio locali precipitazioni sulle Alpi occidentali, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite.



AL CENTRO

Al mattino maltempo su Marche e Abruzzo con deboli piogge, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio instabilità tra Lazio e Abruzzo, con fenomeni in sconfinamento sulle coste Tirreniche; poco nuvoloso sui restanti settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Stabilità diffusa al mattino, con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più soleggiato su Sardegna e settori adriatici. In serata residue piogge tra Calabria e Basilicata, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in calo.

