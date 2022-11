Tempo stabile al mattino con cieli sereni su tutta la regione. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con addensamenti in transito su tutta l’Isola.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Liguria. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori, con deboli precipitazioni attese sulla Liguria. In serata ancora qualche precipitazione su Liguria e Alpi Apuane, variabilità asciutta altrove.



AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con ancora cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli del tutto soleggiati; al pomeriggio attesa qualche velatura in transito tra Campania, Molise e Basilicata. In serata si rinnovano condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stazionarie o in aumento; massime in calo al nord, stabili o in lieve rialzo al centro-sud.

Www.centrometeoitaliano.it