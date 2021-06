Sicilia – Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su gran parte della regione siciliana nelle ore diurne, possibili innocui addensamenti sulla costa settentrionale e sulle zone interne. In serata i cieli saranno sereni su tutta l’Isola.

Al Nord. Nuvolosità compatta al mattino su Liguria, Emilia Romagna e Triveneto con deboli piogge associate; variabilità asciutta altrove. Peggiora nel corso delle ore pomeridiane, con temporali diffusi su tutte le regioni. In serata residui fenomeni sull’arco Alpino, localmente ancora intensi sul Piemonte. Fenomeni in graduale esaurimento nella notte.

Al Centro. Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con qualche pioggia tra Toscana e Abruzzo. Forte instabilità al pomeriggio, con rovesci e temporali, più asciutto sulle coste Toscane. In serata migliora sulle regioni centrali, con residue precipitazioni tra Appennino, basso Lazio e Toscana.

Al Sud e sulle Isole. Tempo instabile al mattino sulle regioni peninsulari, con piogge e nuvolosità irregolare; sereno sulle isole maggiori. Al pomeriggio instabilità sui medesimi settori, con fenomeni più esigui sulla Puglia. Ancora stabile su Sicilia e Sardegna. Fenomeni in attenuazione in serata con piogge ancora su Campania, Basilicata e Calabria.

Temperature minime stazionarie o in calo; massime in rialzo su regioni centrali e Triveneto; stabili o in diminuzione altrove.

www.centrometeoitaliano.it