Sicilia

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino su gran parte della regione; questa nuvolosità andrà a espandersi su tutto il settore nord della regione al pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno sia sulle coste che sulle zone interne tranne di nuovo sullo stretto di Messina.

Nazionale.

AL NORD

Al mattino piogge sparse su Alpi, Liguria, Emilia Romagna e Lombardia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità diffusa, con acquazzoni e temporali anche intensi. In serata attese precipitazioni specie sulle regioni di nord-est ed Emilia Romagna; asciutto altrove con nuvolosità irregolare.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento in Appennino, con precipitazioni a carattere temporalesco, stabile altrove. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutti i settori. Al pomeriggio possibili piogge sui rilievi di Campania e Basilicata, nessuna variazione altrove. In serata tempo stabile, con nuvolosità irregolare in transito sulle regioni peninsulari e residue piogge sulla Puglia; ampi spazi di sereno sulle Isole Maggiori.

Temperature minime in calo al centro-sud, in aumento al nord; massime in generale diminuzione su tutta la penisola.

