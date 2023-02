Nuvolosità irregolare in transito su tutta l’Isola sia al mattino che al pomeriggio con addensamenti anche compatti sui settori occidentali ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata deboli fenomeni su coste occidentali e settori interni, neve oltre i 600-700 metri.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; isolati fenomeni a carattere nevoso sulla Romagna fino a ridosso della pianura. Al pomeriggio tempo del tutto asciutto con ampi spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

AL CENTRO

Al mattino deboli nevicate sui versanti Adriatici fin verso le quote pianeggianti; sereno sulle regioni Tirreniche. Al pomeriggio irregolarmente coperto tra Marche e Abruzzo, sereno altrove. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino precipitazioni sparse su tutti i settori Adriatici e tra Calabria Ionica e Sardegna; neve fino a 50-100 metri. Al pomeriggio deboli precipitazioni nevose dai 300 metri su Basilicata e Calabria, variabile altrove. In serata qualche fenomeno tra Sardegna e Sicilia, nuvolosità alternata a schiarite altrove.

Temperature minime in diminuzione, massime stabili o in aumento da nord a sud.

Www.centrometeoitaliano.it