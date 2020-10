In Sicilia. Piogge o acquazzoni sparsi nel corso delle ore diurne sui settori centro-orientali della regione siciliana, tempo generalmente più asciutto altrove. In serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi su gran parte del territorio salvo residue precipitazioni sulla costa settentrionale.

Al Nord. Nuvolosità irregolare al mattino sul settentrione. Tra pomeriggio e sera addensamenti più compatti con precipitazioni deboli o moderate fra Piemonte, Liguria e settori Alpini.



Al Centro. Mattinata soleggiata sulle regioni del Centro. Tra pomeriggio e sera nuvolosità irregolare in aumento, e piovaschi sparsi sulla Toscana. Altrove variabilità asciutta.



Al Sud e sulle Isole. Nuvolosità irregolare sulle regioni meridionali, con piovaschi sparsi tra Puglia, Calabria e Sicilia. Sereno sulla Sardegna. Tra pomeriggio e sera tempo in generale miglioramento ad eccezione di locale instabilità sulla Sicilia orientale. Variabilità asciutta altrove.



Temperature minime e massime in generale calo su tutto lo stivale.

