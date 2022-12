Tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità in transito alternata a schiarite su tutta la regione, deboli piogge possibili sulle zone meridionali dell’Isola. Ancora pioviggini in serata sui settori meridionali, più asciutto altrove con nuvolosità in transito.

Nazionale

AL NORD

Giornata con tempo per lo più asciutto al Nord dove avremo però molti addensamenti anche bassi specie sulle coste e pianure. Possibilità di deboli piogge sulla Romagna. Maggiori schiarite sulle Alpi. Nessuna variazione anche nelle ore serali.

AL CENTRO

Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio con molte nuvole in transito associate a piogge di debole o moderata intensità soprattutto su Toscana, Umbria e Marche, generalmente più asciutto altrove. Nessuna variazione in serata con piogge ancora sulle stesse regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni meridionali con molte nuvole alternate a schiarite ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra pomeriggio e sera deboli piogge possibili sulla Sicilia, nessuna variazione altrove.

Temperature minime in calo al Nord e in aumento al Centro-Sud, massime stazionarie o in diminuzione ovunque.

Www.centrometeoitaliano.it