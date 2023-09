Tempo stabile al mattino con nubi sparse e ampie schiarite su tutta la regione. Tra pomeriggio e sera instabilità in aumento con possibilità di piogge e temporali sparsi sui settori centro-orientali dell’Isola, più asciutto altrove.

Nazionale

AL NORD

Tempo stabile al mattino con maggiori addensamenti lungo la Pianura Padana, sereno altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata non sono previste variazioni di rilievo.

AL CENTRO

Cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino isolati piovaschi sulle zone interne della Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su Calabria e Sicilia con piogge e temporali sparsi. Residue piogge in serata sui medesimi settori, asciutto altrove.

Temperature minime in aumento al nord, in calo al centro-sud; massime in generale diminuzione su tutta la penisola.

