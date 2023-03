Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta l’Isola con cieli prevalentemente sereni sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alta in transito.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio attese velature in transito su tutti i settori, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino prevalenza di cieli soleggiati, qualche innocuo addensamento sull’Abruzzo. Al pomeriggio nuvolosità alta in transito su Toscana e Umbria. In serata ancora tempo del tutto stabile con assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari; isolate nevicate sull’Appennino Calabro dai 1300 metri, sereno sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno; cieli poco nuvolosi sulla Sardegna. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con ancora cieli in prevalenza sereni.

Temperature minime e massime in generale diminuzione da nord a sud.

Www.centrometeoitaliano.it

http://www.centrometeoitaliano.it/