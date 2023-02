Piogge sparse al mattino sulle zone sud-occidentali della regione, variabilità asciutta altrove. Tra pomeriggio e sera precipitazioni in estensione a tutta l’Isola, anche a carattere di temporale. Neve oltre i 1600-1800 metri.

AL NORD

Al mattino cieli coperti; deboli nevicate sull’Appennino settentrionale e sulle Alpi occidentali al di sopra dei 150-200 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con quota neve in lieve rialzo. In serata residue precipitazioni sulla Romagna, variabile altrove.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi con deboli precipitazioni tra Marche e Abruzzo, neve al di sopra dei 700-1000 metri. Al pomeriggio fenomeni in estensione a Toscana e Lazio, quota neve in rialzo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso; neve in Appennino dai 1200 metri di quota.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità compatta e precipitazioni sparse tra Campania, Basilicata e Isole Maggiori. Al pomeriggio insistono i fenomeni, con acquazzoni e temporali sulla Sicilia. In serata ancora piogge diffuse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia; neve in Appennino dai 1300-1500 metri.

Temperature minime generalmente stazionarie; massime stabili o in rialzo su tutta la penisola, salvo una diminuzione sulla Sardegna.

