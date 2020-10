In Sicilia. Tempo generalmente instabile nella giornata con fenomeni diffusi nelle ore diurne, localmente anche intensi al mattino specie sui settori interni. In serata le precipitazioni continueranno ad interessare gran parte della regione siciliana.

Al Nord. Tempo in miglioramento dai settori occidentali, ancora perturbato sui restanti settori con piogge sparse. Al pomeriggio precipitazioni localizzate su Friuli Venezia Giulia e Veneto, altrove variabilità asciutta. In serata ampi spazi di sereno su tutte le regioni settentrionali. Neve sulle Alpi al mattino fin sui 1300 metri.

Al Centro. Cieli molto nuvolosi su tutte le regioni centrali con piogge sparse sui settori Tirrenici e sull’Abruzzo. Al pomeriggio tendenza al miglioramento a partire dalle regioni più settentrionali, ancora precipitazioni sull’Abruzzo con cieli coperti. In serata ed in nottata più asciutto su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole. Condizioni fortemente perturbate al mattino, specialmente su Sicilia e settori Tirrenici di Campania e Calabria, sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio imperversano le piogge, con nubifragi sui medesimi settori. In serata ed in nottata non si verificheranno variazioni delle condizioni meteo, con tempo asciutto sulla Sardegna.

Temperature massime in calo ovunque, minime in diminuzione al nord e stazionarie o in lieve aumento al centro-sud.

