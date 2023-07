Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

Nazionale

AL NORD

Al mattino acquazzoni e temporali sulle regioni di nord-est, piovaschi su Lombardia e Romagna. Al pomeriggio instabilità attesa sui rilievi Alpini e sulle Prealpi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue precipitazioni su Trentino e Triveneto, nessuna variazione altrove.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità sui rilievi di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, sereno o poco nuvoloso su coste e pianure. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati, poco nuvoloso su Campania, Molise e alta Puglia. Al pomeriggio ancora velature in transito sui medesimi settori, sereno altrove. In serata ancora tempo stabile, con qualche addensamento basso sulla Sicilia settentrionale.

Temperature minime in aumento al centro, in lieve calo altrove; massime in diminuzione al centro-sud, in rialzo al settentrione.

