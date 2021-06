Sicilia – Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione siciliana: cieli generalmente poco nuvolosi nel corso delle ore mattutine su tutto il territorio, nubi sparse anche al pomeriggio; in serata i cieli saranno sereni su tutti i settori dell’Isola.

Al Nord.– Cieli in prevalenza sereni al mattino, con locali piogge sul Piemonte. Al pomeriggio attesi temporali tra Piemonte, Lombardia e Triveneto a ridosso dei settori montani; ampi spazi di sereno altrove. In serata residue piogge sulle Alpi occidentali, altrove non sono previste variazioni di rilievo.

Al Centro – Giornata del tutto stabile sulle regioni centrali: al mattino locali addensamenti sulle coste Toscane. Al pomeriggio qualche addensamento in Appennino ma senza fenomeni associati; soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli del tutto sereni.

Al Sud e sulle Isole – Al mattino velature in transito su gran parte delle regioni meridionali, assenza di nuvolosità su Campania, Molise e Sardegna. Attese ampie aperture al pomeriggio con ancora qualche addensamenti su Salento, Calabria e Sicilia. In serata assenza prevalente di nuvolosità e cieli del tutto sereni.

Temperature minime in al centro nord e sulla Sardegna, in rialzo al sud; massime stazionarie o in lieve calo al centro nord e sulle Isole Maggiori, in rialzo altrove.

