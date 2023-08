Cieli soleggiati o poco nuvolosi al mattino. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne, poco nuvoloso altrove. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio isolati fenomeni temporaleschi sui rilievi alpini, nessuna variazione su coste e pianure.. In serata torna la stabilità su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne peninsulari e della Sicilia con piogge e temporali; condizioni invariate altrove. In serata assenza di nuvolosità, con cieli sereni ovunque.

Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo su tutta la penisola.

Www.centrometeoitaliano.it