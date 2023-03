Nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio sui settori settentrionali dell’Isola ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con nuvolosità e schiarite.

Nazionale

AL NORD

Al mattino nuvolosità alternata a schiarite, nebbie o nubi basse lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio attesi maggiori addensamenti a nord-ovest, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità medio-alta in transito.

AL CENTRO

Al mattino isolati piovaschi in Abruzzo, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo asciutto su tutti i settori, con velature in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo diffuso nel corso delle ore diurne sulle regioni peninsulari, con piogge ed acquazzoni specie sulla Puglia. Asciutto sulle Isole Maggiori con cieli sereni o poco nuvolosi. Nelle ore diurne avremo tempo del tutto asciutto con nuvolosità alternata a schiarite.

Temperature minime in diminuzione, massime in rialzo al centro-nord, stazionarie o in calo al sud.

