Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche innocuo addensamento in Pianura Padana. Al pomeriggio instabilità in aumento sull’arco alpino, sole prevalente altrove. In serata residue precipitazioni sui rilievi, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni e locali disturbi da nuvolosità bassa sulla Sardegna. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutti i settori, ancora nuvolosità irregolare sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque.

Temperature minime e massime in generale aumento su tutta l’Italia, salvo una lieve flessione negativa dei valori massimi al centro-sud.

Www.centrometeoitaliano.it