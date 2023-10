Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione ma con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di stabilità con nuvolosità e schiarite su tutta l’Isola.

Nazionale

AL NORDAl mattino cieli sereni o poco nuvolosi, isolate precipitazioni sulla Romagna. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL CENTRO

Cieli coperti al mattino con deboli precipitazioni associate. Al pomeriggio tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata non sono attesi cambiamenti sostanziali, con nuvolosità alta in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo diffuso al mattino con precipitazioni sparse sulle regioni peninsulari, coperto ma senza fenomeni sulle Isole. Al pomeriggio tempo in miglioramento salvo isolati fenomeni tra Campania e Basilicata. In serata tempo nuovamente asciutto con cieli poco nuvolosi su tutti i settori.

Temperature minime in generale diminuzione; massime in rialzo al nord, in calo al centro-sud.

Www.centrometeoitaliano.it