Molte nuvole in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare e schiarite, deboli piogge in arrivo sui settori nord-orientali.

Nazionale

AL NORD

Al mattino maltempo diffuso con piogge e temporali specie su Liguria di Levante, Trentino e Triveneto. Al pomeriggio fenomeni che insistono su Liguria, Trentino e Friuli, variabile altrove. In serata residue precipitazioni su Romagna, Veneto e Friuli; neve dai 1200-1400 metri di quota.

AL CENTRO

Al mattino precipitazioni sparse tra Toscana e Umbria, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione ai restanti settori. In serata ancora qualche pioggia tra Lazio e Abruzzo; neve dai 1400-1600 metri in Appennino.

AL SUD E SULLE ISOLEAl mattino velature in transito su tutti i settori, qualche apertura sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in aumento, con piogge tra Campania e Sardegna. In serata peggiora sulle regioni peninsulari del versante Tirrenico; sereno o poco nuvoloso sulle isole maggiori.

Temperature minime in generale rialzo; massime stazionarie o in diminuzione da nord a sud.

Www.centrometeoitaliano.it