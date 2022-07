Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi, specie al pomeriggio sulle zone interne. Nessuna variazione nelle ore serali con locali addensamenti in transito sui settori orientali dell’Isola.

Nazionale.

AL NORD

Isolati rovesci al mattino sulla Romagna, cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio temporali localizzati su Appennino settentrionale e Friuli, nessuna variazione altrove. In serata velature in transito su tutti i settori, con tempo pienamente asciutto.



AL CENTRO

Al mattino locali piogge sulle Marche, altrove nuvolosità in transito alternata a schiarite . Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi sulle zone interne, più asciutto altrove. In serata residui fenomeni sull’Abruzzo, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi sulle zone interne Peninsulari, più asciutto altrove. In serata ancora piogge sparse specie su Molise, Campania, Puglia e Basilicata, sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature minime in generale aumento, massime stabili o in calo al centro-nord, in rialzo al sud.

