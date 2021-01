Sicilia. Locali piogge nelle ore mattutine sulla costa settentrionale, tempo asciutto sui restanti settori; nel pomeriggio i fenomeni si estenderanno su gran parte dell’Isola e saranno localmente più intensi sui settori nord-orientali; fiocchi fino a 1100 metri sui rilievi interni. Migliora in serata salvo residue precipitazioni sulla costa settentrionale.

Al Nord. Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori, maggiori aperture sulla Romagna. Al pomeriggio tempo asciutto ma irregolarmente nuvoloso e locali nevicate in Trentino. In serata ampi spazi di sereno, con qualche addensamento sulle Alpi che potrebbe dare adito a precipitazioni nevose sopra i 500 metri di quota.

Al Centro. Giornata con tempo asciutto sulle regioni centrali, con qualche nube nelle ore mattutine tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio nubi in transito su gran parte dei settori, sereno sui settori costieri del Lazio. In serata variabilità asciutta e tempo stabile.

Al Sud e sulle Isole. Residuo maltempo al sud al mattino con deboli piogge sui settori Tirrenici di Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni, con precipitazioni anche intense sullo stretto Messinese. In serata tempo asciutto sui settori peninsulari, ad eccezione della Calabria, altrove condizioni meteo invariate. Neve dai 700-1000 metri.

Temperature minime in calo al centro-sud, ed in aumento al nord. Massime in aumento al centro-nord ed in diminuzione al sud Italia.

www.centrometeoitaliano.it