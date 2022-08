Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutta l’Isola. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio con piogge e temporali sparsi a partire dalle zone interne e in movimento verso le coste orientali e meridionali, più asciutto altrove. Residue precipitazioni in serata ma in generale esaurimento ovunque.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento.

