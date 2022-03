Al mattino nuvolosità compatta su tutti i settori e piogge sparse sulle coste settentrionali; al pomeriggio qualche fenomeno ancora sul Messinese, variabilità asciutta sul resto della regione. In serata non si attendono variazioni di rilievo mentre nelle ore notturne sono in arrivo ampie schiarite sui settori occidentali.

Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento.

