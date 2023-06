Tempo stabile al mattino su tutta l’Isola con cieli per lo più sereni e qualche disturbo da nuvolosità bassa sulla costa settentrionale. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati e locali ed innocui addensamenti possibili nelle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni.

Temperature minime stabili o in lieve diminuzione e massime in aumento.

Www.centrometeoitaliano.it