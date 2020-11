Al mattino piogge anche intense sui settori orientali e centrali, variabilità asciutta altrove.

Al pomeriggio precipitazioni persistenti sui medesimi settori, sul resto della Sicilia cieli irregolarmente nuvolosi.

In serata non sono attese variazioni di rilievo, con fenomeni in esaurimento in nottata.

Temperature in lieve aumento sia nei valori minimi che massimi.

www.centrometeoitaliano.it