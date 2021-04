Al mattino precipitazioni anche intense sulla Sicilia settentrionale, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Al pomeriggio residue precipitazioni sul Messinese, con instabilità sui rilievi e neve oltre i 1400-1700 metri.

In serata cieli in prevalenza poco o irregolarmente nuvolosi, locali pioviggini sui medesimi settori.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo.

www.centrometeoitaliano.it