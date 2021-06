Alta pressione in rinforzo con tempo per lo più stabile sulla Sicilia. Cieli in prevalenza sereni al mattino mentre al pomeriggio avremo un po’ di nuvolosità in sviluppo sui rilievi interni ma senza fenomeni associati.

Si rinnovano condizioni di tempo stabile anche in serata e nottata con ampi spazi di sereno.

Temperature minime e massime stazionarie o in generale aumento.

www.centrometeoitaliano.it