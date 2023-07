L’espansione dell’anticiclone africano porta una giornata all’insegna del tempo stabile sulla Sicilia con cieli che saranno sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Temperature massime prossime ai +40 gradi sui settori interni. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime stabili o in lieve calo nei valori minimi e in generale rialzo in quelli massimi.

Www.centrometeoitaliano.it