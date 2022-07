Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne della regione, più asciutto altrove con cieli soleggiati sulle costa settentrionale. In serata residui fenomeni ancora nelle zone interne, ampie schiarite in arrivo nella notte.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo.

Seguite gli aggiornamenti meteo sul nostro sito www.centrometeoitaliano.it