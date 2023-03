Nubi sparse e ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio su tutta l’Isola ma con tempo stabile. Nuvolosità in aumento tra la sera e la notte ma con locali pioviggini solo sulle zone occidentali della regione, più asciutto altrove.

Nazionale

AL NORD

Al mattino nuvolosità alternata a schiarite, con deboli precipitazioni sulle Alpi occidentali, Liguria e Friuli. Al pomeriggio ancora tempo stabile con velature in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma sempre con cieli irregolarmente nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino cieli coperti con precipitazioni a carattere debole o moderato. Al pomeriggio molte nuvole ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli coperti; precipitazioni sparse attese nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino deboli piogge su Campania e Molise, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio tempo più stabile ma in compagnia di nuvolosità a tratti compatta. In serata peggiora sulla Sardegna con piogge sparse, molte nuvole ma con tempo asciutto altrove.

Temperature minime e massime in rialzo su tutta la penisola.

Www.centrometeoitaliano.it