Sicilia

Condizioni di tempo stabile per gran parte della giornata con nuvolosità irregolare in transito alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Tempo asciutto anche in serata mentre nella notte locali piogge saranno possibili sulle zone settentrionali dell’Isola.



Nazionale



AL NORD

Al mattino acquazzoni e temporali su Veneto, Romagna e Friuli, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora maltempo sui medesimi settori, ma con fenomeni più deboli. In serata tempo in miglioramento con ampi spazi di sereno sulle regioni di nord-ovest, ancora coperto su Trentino, Romagna e Triveneto.



AL CENTRO

Al mattino piogge e temporali diffusi, tempo più asciutto sulle coste Tirreniche. Al pomeriggio fenomeni intensi attesi tra Marche e Abruzzo; piogge sparse sulle restanti regioni. In serata insistono le precipitazioni sui settori Adriatici; condizioni meteo in graduale miglioramento su Lazio e Toscana.



AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare specie sulle regioni peninsulari, con isolate piogge tra Campania e Salento. Al pomeriggio temporali anche intensi tra Campania, Molise e Puglia, cieli in prevalenza poco nuvolosi altrove. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con ampi spazi di sereno sulle Isole Maggiori.



Temperature minime generalmente stazionarie e massime in calo da nord a sud.

