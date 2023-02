Giornata all’insegna del tempo instabile o perturbato su tutta l’Isola dove avremo cieli nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio con piogge e temporali sparsi, più intensi sulle zone sud-orientali. Neve anche abbondante oltre i 900-1000 metri. Ancora tempo instabile tra la sera a notte con quota neve in calo fin verso i 700 metri.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati, isolate nevicate sulla Romagna fin verso la Pianura. Al pomeriggio tempo del tutto asciutto con ampi spazi di sereno. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino deboli nevicate sui versanti Adriatici fino a bassa quota, variabile sulle regioni Tirreniche. Al pomeriggio ancora fenomeni a carattere nevoso in Abruzzo, dai 200-300 metri, nessuna variazione altrove. In serata residue precipitazioni sulle coste Abruzzesi, sereno o poco nuvoloso sugli altri settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nevicate fin verso i 100-400 metri sulle regioni peninsulari, forti piogge sulla Sicilia orientale, qui con neve dagli 800 metri; variabile altrove. Al pomeriggio persistono i fenomeni sui medesimi settori; piogge sparse anche sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, con ancora neve dai 200-300 metri tra Basilicata, Campania e Calabria; migliora su Sardegna, Molise e Puglia, ancora acquazzoni sulla Sicilia orientale.

Temperature minime in lieve calo al nord, stabili al centro ed in aumento al meridione; massime stazionarie o in diminuzione su tutta la penisola.

