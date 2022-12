Tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità in transito alternata a schiarite su tutta la regione. In serata e nottata addensamenti anche compatti in transito ma sempre con tempo stabile su tutta l’Isola.

Nazionale

AL NORD

Locali piogge al mattino sulla Liguria, molte nuvole altrove anche basse sulla Pianura Padana ma con tempo asciutto. Nuvolosità in aumento tra pomeriggio e sera poi tempo in peggioramento nella notte ad iniziare dalle regioni di Nord-Ovest con possibilità anche di neve a bassa quota.

AL CENTRO

Molte nuvole in transito sulle regioni del Centro per tutta la giornata con possibilità di piogge sparse soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Tempo in peggioramento entro la notte con temporali in arrivo sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo per lo più stabile sulle regioni del Sud sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità e schiarite, piogge sparse possibili solo sulla Campania. Peggiora dalla notte sulla Sardegna anche con temporali

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud.

