Nubi sparse su tutta la regione al mattino con locali piogge su coste settentrionali e sud-orientali, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni possibili sulle zone orientali dell’Isola, variabilità asciutta altrove. Tempo in miglioramento ovunque dalla serata con nuvolosità alternata a schiarite.

Nazionale

AL NORD

Tempo pienamente stabile con cieli in prevalenza soleggiati nel corso delle ore diurne. Anche in serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali, salvo isolati addensamenti sulle Alpi occidentali.

AL CENTRO

Cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. Tempo ancora asciutto nel corso delle ore notturne, con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino isolati piovaschi tra Basilicata e Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio temporali in formazione sulle regioni peninsulari; qualche pioggia possibile anche sulla Sicilia orientale. In serata tempo in generale miglioramento, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime in generale rialzo.

