Tempo stabile con cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio, con velature in transito. In serata non sono attese variazioni di rilievo.

Nazionale

AL NORD

Al mattino stabile con cieli sereni o poco nuvolosi; isolate precipitazioni su Piemonte e Friuli. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali su Appennino settentrionale e Alpi orientali; nessuna variazione altrove. In serata fenomeni in sconfinamento sulla Romagna, ampie schiarite sui restanti settori; migliora nella notte.



AL CENTRO

Al mattino cieli in prevalenza sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi su Appennini e preappennini, più asciutto sulle coste. In serata residue precipitazioni specie sulle regioni Adriatiche; sereno o poco nuvoloso altrove. Peggiora nella notte con acquazzoni e temporali a partire dai settori Adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi solo sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Molise, Campania e Basilicata, cieli soleggiati o ancora poco nuvolosi altrove. In serata residue piogge sui medesimi settori; tempo stabile altrove con cieli sereni. Peggiora nella notte.

Temperature minime in generale calo; massime stabili o in aumento al nord, stazionarie o in diminuzione al centro-sud.

