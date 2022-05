Sicilia

Condizioni di tempo stabile in mattinata con sole prevalente su tutti i settori dell’Isola; nubi in aumento nel pomeriggio, locali piogge interesseranno la costa sud-occidentale. In serata le precipitazioni si sposteranno lungo costa settentrionale e sul Trapanese, mentre altrove il tempo sarà asciutto.

AL NORD



Al mattino nuvolosità compatta su Piemonte e Liguria, con deboli precipitazioni associate, cieli poco o irregolarmente nuvolosi altrove. Al pomeriggio peggiora con precipitazioni sparse su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, con piogge intense attese sull’Emilia Romagna.



AL CENTRO



Al mattino cieli coperti tra Toscana e Lazio, con possibili pioviggini su quest’ultima, variabile altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge deboli o a tratti moderate specie sui settori Tirrenici. In serata attese precipitazioni sparse su tutti i settori, in intensificazione tra Umbria e Marche nelle ore notturne.



AL SUD E SULLE ISOLE



Tempo instabile al mattino sulla Sardegna con piogge sui settori settentrionali, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con qualche pioggia tra Sicilia e Molise. In serata ancora maltempo sulle Isole Maggiori; peggiora nella notte con precipitazioni estese alle regioni peninsulari.



Temperature minime e massime in calo al centro-nord ed in rialzo al meridione.

