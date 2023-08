Nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutta l’Isola ma con tempo per lo più asciutto. Locali fenomeni pomeridiani non esclusi sui settori orientali della regione. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati piovaschi sull’Appennino settentrionale e sulle Alpi orientali, ampi spazi di sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità medio-alta in transito.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati piovaschi tra Lazio e Abruzzo, tempo invariato altrove. In serata tempo in generale miglioramento addensamenti più consistenti lungo le regioni Adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo per lo più stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni isolate tra Campania, Puglia e Calabria; tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento da nord a sud.

