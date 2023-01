Molte nuvole al mattino ma con locali piogge solo sui settori sud-occidentali della regione. Peggiora nel pomeriggio con fenomeni sparsi sulle zone settentrionali dell’Isola con neve sui rilievi oltre i 900-1000 metri. Tendenza a miglioramento dalla serata.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti lungo la Pianura Padana; al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con ancora nebbie e foschie in Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare, con deboli precipitazioni sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo in Abruzzo. Neve in calo fin verso i 500-700 metri di quota.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità compatta con deboli precipitazioni associate. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso, con neve in Appennino. In serata residue precipitazioni su Molise, Puglia e Basilicata; neve nella notte fin verso le quote di bassa montagna.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

Www.centrometeoitaliano.it