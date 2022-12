Tempo asciutto su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli che saranno poco o irregolarmente nuvolosi per addensamenti in transito. In serata e nottata ancora tempo in prevalenza asciutto su tutta l’Isola, locali fenomeni possibili solo sui settori nord-orientali.

Nazionale

AL NORD

Al mattino nubi basse lungo la Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, eccetto isolate piogge sulle Alpi occidentali.

AL CENTRO

Al mattino nubi basse su Toscana, Umbria e Lazio, variabile altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata isolate precipitazioni sulle coste della Toscana; asciutto altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, eccetto isolate precipitazioni sulla Sicilia occidentale. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare su tutti i settori.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo su tutta la penisola.

Www.centrometeoitaliano.it