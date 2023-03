Nuvolosità irregolare al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Piogge sparse possibili al pomeriggio sui settori settentrionali dell’Isola, più asciutto altrove. Migliora ovunque in serata con nuvolosità irregolare alternata a schiarite.

Nazionale



AL NORD

Al mattino molte nuvole e deboli precipitazioni associate su tutte le regioni; neve oltre i 700-1000 metri. Al pomeriggio ancora qualche nevicata sui rilievi dai 900-1200 metri di altitudine. In serata tempo più asciutto su tutti i settori; residue nevicate sull’Appennino settentrionale ed Alpi occidentali dai 900 metri di altitudine.

AL CENTRO

Al mattino molte nuvole su tutti i settori, isolati piovaschi sul Lazio. Al pomeriggio piogge in estensione agli altri settori, con neve dai 1200-1300 metri in Appennino. In serata fenomeni in esaurimento sulle coste Tirreniche, nuvolosità compatta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità compatta su Campania, Molise e Sardegna con deboli precipitazioni associate, variabile altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni sparse; neve sui rilievi dai 1300-1400 metri. In serata residue piogge sulle coste Tirreniche e tra Sardegna e Sicilia; più asciutto nella notte.

Temperature minime in rialzo al nord e sulle Isole Maggiori, in calo altrove; massime in aumento al centro-nord, stazionarie o in calo al meridione.

