Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio addensamenti sulle coste settentrionali dell’Isola ma con tempo asciutto, maggiori schiarite altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito.

Nazionale

AL NORD

Nubi basse e foschie al mattino sulle regioni di nord-est, sereno altrove. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori, ancora addensamenti tra Veneto e Friuli. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con visibilità ridotta lungo la valle del Po..

AL CENTRO

Al mattino nubi basse tra Toscana e Lazio, sole pieno altrove. Al pomeriggio assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori. In serata ancora tempo del tutto asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare tra Campania, Calabria e Isole Maggiori, maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento.

Www.centrometeoitaliano.it