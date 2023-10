Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo asciutto e nuvolosità alta in transito.

Nazionale

AL NORDAl mattino cieli coperti con precipitazioni sparse, anche intense su Liguria e Friuli Venezia Giulia. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali sui settori Alpini e Prealpini centrali, più asciutto sulla Romagna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, nuove precipitazioni intense a partire da nord-ovest nella notte.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse sulla Toscana, asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio qualche pioggia anche su Umbria e Lazio, nessuna variazione altrove. In serata maltempo insistente sulla Toscana, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLEStabilità diffusa al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Puglia e Sardegna. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità in progressivo aumento su tutti i settori.

Temperature minime e massime in generale rialzo.

